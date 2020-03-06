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Новости Одессы и Одесской области

На побережье в Одессе нашли тушку мертвого дельфина (фото)

На побережье в Одессе нашли тушку мертвого дельфина (фото)

Погибшее животное заметили в районе пляжа “Отрада”.

Его осмотрели ветеринары дельфинария.

Об этом сообщает dumskaya.net.

В дельфинарии говорят, что в последнее время китообразные животные в природе стали гибнуть чаще. Причины – в заболеваниях из-за загрязнения экологии, нехватка еды. Кроме того, временами дельфины и их сородичи попадают в браконьерские сети.

У нас дельфины гибнут чаще всего из-за того, что подплывают слишком близко к берегу. При этом они пробираются через дыру в волнорезе, а попасть обратно уже не могут. Так и гибнут, ослабленные, на пляже.

В этот раз жертвой пал дельфин-азовка, которого еще называют морской свиньей.

Эксперты простя не трогать туши мертвых дельфинов. Если увидели их возле моря, следует позвонить в дельфинарий 720-70-70 или в службу спасения 101.

Фото: dumskaya.net

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