На побережье в Одессе нашли тушку мертвого дельфина (фото)

Его осмотрели ветеринары дельфинария.

Об этом сообщает dumskaya.net.

В дельфинарии говорят, что в последнее время китообразные животные в природе стали гибнуть чаще. Причины – в заболеваниях из-за загрязнения экологии, нехватка еды. Кроме того, временами дельфины и их сородичи попадают в браконьерские сети.

У нас дельфины гибнут чаще всего из-за того, что подплывают слишком близко к берегу. При этом они пробираются через дыру в волнорезе, а попасть обратно уже не могут. Так и гибнут, ослабленные, на пляже.

В этот раз жертвой пал дельфин-азовка, которого еще называют морской свиньей.

Эксперты простя не трогать туши мертвых дельфинов. Если увидели их возле моря, следует позвонить в дельфинарий 720-70-70 или в службу спасения 101.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!