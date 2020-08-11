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На пляжі 13 ст. Великого Фонтану відпочивальники врятували дівчину, яка тонула (відео)

На пляжі 13 ст. Великого Фонтану відпочивальники врятували дівчину, яка тонула (відео)

Вчора,10 серпня, на пляжі 13 станції Великого Фонтану ледь не потонула дівчина.

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Про це повідомляється у спільноті “Підслухано Одеса“.

– З боку виглядало, ніби дівчина пірнала. Однак очевидиця зреагувала і попросила чоловіка, який проходив повз, їй допомогти. Разом з ним на допомогу поплив хлопець, який відпочивав в компанії поруч, – зазначають читачі спільнти.

Коли дівчину витягли з води, вона була в свідомості.

–  Судячи з усього, у неї в морі сталася панічна атака, тому що, коли її витягли, вона задихалася, плакала і не могла нічого сказати – тільки кашляла і ридала, – додають читачі.

💪Спасли девушку на 13-й Фонтана"Сегодня девушка тонула в районе 13й Фонтана. Со стороны выглядело, будто она ныряла….

Gepostet von Подслушано Одесса am Montag, 10. August 2020

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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