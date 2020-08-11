На пляжі 13 ст. Великого Фонтану відпочивальники врятували дівчину, яка тонула (відео)

Вчора,10 серпня, на пляжі 13 станції Великого Фонтану ледь не потонула дівчина.
Про це повідомляється у спільноті “Підслухано Одеса“.
– З боку виглядало, ніби дівчина пірнала. Однак очевидиця зреагувала і попросила чоловіка, який проходив повз, їй допомогти. Разом з ним на допомогу поплив хлопець, який відпочивав в компанії поруч, – зазначають читачі спільнти.
Коли дівчину витягли з води, вона була в свідомості.
– Судячи з усього, у неї в морі сталася панічна атака, тому що, коли її витягли, вона задихалася, плакала і не могла нічого сказати – тільки кашляла і ридала, – додають читачі.
💪Спасли девушку на 13-й Фонтана"Сегодня девушка тонула в районе 13й Фонтана. Со стороны выглядело, будто она ныряла….
Gepostet von Подслушано Одесса am Montag, 10. August 2020