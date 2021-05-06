На озере в Одесской области погиб офицер-пограничник

Пропавшего на озере Тудорово в Одесской области пограничника обнаружили мертвым.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Погибшим оказался майор Константин Коняев (на фото).

«Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло трем пограничникам спастись», — сообщил Дейнеко.

Напомним, что 5 мая на озере Тудорово перевернулся катер с четырьмя пограничниками. Спастись удалось только троим.