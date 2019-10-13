Браконьеры не дремлют: на озере Ялпуг наловили рыбы на 12 тыс. грн

Как сообщает ГУ НП Одесской области, 43-летний местный житель на деревянной лодке рыболовными сетями выловил в озере около 50 кг рыбы.

Его обнаружили полицейские и сотрудники рыбного патруля во время совместного рейда по берегу озера вблизи села Новосельское.

У мужчины изъято 650 м рыболовных сетей и 302 рыбы различных видов. Своими действиями он причинил рыбным запасам Украины ущерб на сумму более 12 тыс. грн.

Всю рыбу и орудия лова у него изъяли.