На открытии «Ашана» в одесской «Ривьере» был аншлаг (видео)

Сегодня, в пятницу, 21 апреля 2023 года, в селе Фонтанка Одесского района спустя почти год после ракетного удара, как и было ранее обещано, восстановил свою работу гипермаркет «Ашан» в торгово-развлекательном центре «Ривьера».

Видео с места открытия «Ашана» опубликовали местные телеграм-каналы.

На видео представлено, что на открытии гипермаркета звучал гимн Украины и был самый настоящий аншлаг.





А на Facebook-странице торговой сети рассказали, что в далеком 2013 году в честь открытия «Ашана» в Одессе магазину подарили метровую фигурку Эйфелевой башни как символ Франции – страны, где была основана компания Auchan. Но случилось так, что эта фигурка стала одной из немногих вещей, уцелевших после прошлогоднего ракетного удара.

«Теперь она для нас – символ возрождения магазина, символ возрождения страны и ее инфраструктуры. И сейчас она снова украшает наш обновленный торговый зал», – добавили в компании.

Сейчас отстроена только первая часть магазина, но в компании планируют продолжать его восстановление.

Как сообщала «Одесская жизнь», 9 мая 2022 года российские агрессоры нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого был разрушен самый крупный одесский торговый центр «Ривьера» и склад готовой продукции.

Фото: скриншот с видео и с Facebook-страницы «Ашана»