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Новости Одессы и Одесской области

На острове под Одессой поселились африканские львы

На острове под Одессой поселились африканские львы

Хищные животные появились на острове Ермаков, в Дунайском биосферном заповеднике Национальной Академии Наук Украины. Там уже начали строить вольеры для львов.

Об этом написал на его странице в Facebook известный одесский эколог Иван Русев.

По его словам, капитальное строительство, которое затеяли на острове — незаконное. Появление вольеров объекта в зоне природно-заповедного фонда не предусмотрено проектом организации территории заповедника, говорит эколог. Более того, оно противоречит Закону Украины «Про оцінку впливу на довкілля».

Появление вольеров не предусмотрено проектом организации территории заповедника

Появление вольеров не предусмотрено проектом организации территории заповедника

А львы, которых туда завезли, не являются аборигенными животными для этой местности. Специалист обеспокоен тем, что хищники могут стать угрозой для зверей, которые обитают в заповеднике.

Специалист обеспокоен тем, что львы могут выскочить из вольера и напасть на животных в заказнике

Специалист обеспокоен тем, что львы могут выскочить из вольера и напасть на животных в заказнике

– Нет никакой гарантии, что львы не выскочат из вольера, – говорит он. – Между тем, известно, что африканские львы обычно атакуют жертву быстрым натиском и скачком, причем делают это всегда стремительно. Жертва, как правило, гибнет от удушения, которое может привести к асфиксии. В Африке звери, в основном, охотятся на антилоп гну, зебр, газелей, буйволов и бородавочников, кабанов, а также на несколько видов оленей. С какой же целью к нам завезли таких хищных африканских животных?

У администрации заповедника разрешения на строительство никто не спросил

У администрации заповедника разрешения на строительство никто не спросил

В свою очередь, сотрудник биосферного заповедника Максим Яковлев отметил, что «зеленый свет» строителям никто не давал. Строительство затеяли арендаторы, у администрации заказника разрешения не спросили. Впрочем, выслушав претензии, сказали, что львов увезут.

– Арендаторы завезли зверей без ведома сотрудников заповедника, – пояснил он. – Мы все понимаем абсурдность ситуации и уже объяснили им, что не таким путем нужно развивать «зеленый туризм». Нам пообещали убрать оттуда львов в ближайшее время.

Фото: Facebook Ивана Русева

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