На острове под Одессой поселились африканские львы

Хищные животные появились на острове Ермаков, в Дунайском биосферном заповеднике Национальной Академии Наук Украины. Там уже начали строить вольеры для львов.

Об этом написал на его странице в Facebook известный одесский эколог Иван Русев.

По его словам, капитальное строительство, которое затеяли на острове — незаконное. Появление вольеров объекта в зоне природно-заповедного фонда не предусмотрено проектом организации территории заповедника, говорит эколог. Более того, оно противоречит Закону Украины «Про оцінку впливу на довкілля».

А львы, которых туда завезли, не являются аборигенными животными для этой местности. Специалист обеспокоен тем, что хищники могут стать угрозой для зверей, которые обитают в заповеднике.

– Нет никакой гарантии, что львы не выскочат из вольера, – говорит он. – Между тем, известно, что африканские львы обычно атакуют жертву быстрым натиском и скачком, причем делают это всегда стремительно. Жертва, как правило, гибнет от удушения, которое может привести к асфиксии. В Африке звери, в основном, охотятся на антилоп гну, зебр, газелей, буйволов и бородавочников, кабанов, а также на несколько видов оленей. С какой же целью к нам завезли таких хищных африканских животных?

В свою очередь, сотрудник биосферного заповедника Максим Яковлев отметил, что «зеленый свет» строителям никто не давал. Строительство затеяли арендаторы, у администрации заказника разрешения не спросили. Впрочем, выслушав претензии, сказали, что львов увезут.

– Арендаторы завезли зверей без ведома сотрудников заповедника, – пояснил он. – Мы все понимаем абсурдность ситуации и уже объяснили им, что не таким путем нужно развивать «зеленый туризм». Нам пообещали убрать оттуда львов в ближайшее время.

Фото: Facebook Ивана Русева