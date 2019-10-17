На осінні канікули «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди: є напрямки з Одеси

В Укрзалізниці призначили 12 додаткових поїздів на час осінніх канікул.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Ще більше можливостей для подорожей Україною надає Укрзалізниця школярам, – зазначили в Укрзалізниці.

Зокрема, на час шкільних канікул станом на 17 жовтня вже призначено 12 додаткових поїздів. Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах.

№ 162/161 Миколаїв — Київ курсуватиме до Києва 24 жовтня та 2 листопада, до Миколаєва — 25 жовтня та 3 листопада.

№ 168 Львів — Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

№ 192/191 Львів — Київ вирушить у рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

№ 204/203 Львів — Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Львова — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня.

№ 205 Покровськ — Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 та 3 листопада.

№ 215 Дніпро — Умань до Умані вирушить 18 жовтня, до Дніпра — 19 жовтня.

№ 217/218 Київ — Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку — 27 жовтня та 2 листопада.

№ 237 Дніпро — Київ вирушить в обох напрямках 25 жовтня та 3 листопада.

№ 242/241 Одеса — Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день у напрямку Дніпра (крім 1 листопада), з 16 жовтня по 1 листопада — через день до Одеси.

№ 252/251 Одеса — Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 та 3 листопада. Зворотно — 26 жовтня, 2 листопада.

№ 268/267 Ковель — Київ 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада вирушить до Києва. У зворотному напрямку — 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.

№ 275/276 Дніпро — Львів 16, 18, 20, 22 та 24 жовтня вирушить до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня — до Дніпра.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» приєдналася до всесвітнього флешмобу.

Фото: 5 канал