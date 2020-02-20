На окраине в синих туфлях: в Одессе показали последний памятник Ленину (фото, видео)

Изваяние в честь вождя советского народа притаилось в старом заброшенном парке на севере города.

Это самая окраина Одессы, куда вряд ли кто-то доедет по собственной воле.

Памятник обнаружили и показали в издании dumskaya.net, утверждая, что он – последний из оставшихся в городе.

Уцелевший Ильич дислоцируется в весьма неоднозначном месте. Оно напоминает бывшую территорию санатория. Сейчас там расположен отстойник для фур, база авторазборки и несколько бесхозных самостроев.

Вождь в окружении деревьев стоит на постаменте в полный рост и почему-то в синих туфлях. А судя по фото, его охраняют бездомные дворняги.

По некоторым данным, памятник вскоре должны забрать оттуда в музей экспонатов советской эпохи.

Фото, видео: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!