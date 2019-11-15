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Новости Одессы и Одесской области

На окраине Одессы водитель въехал в грузовик и погиб на месте

На окраине Одессы водитель въехал в грузовик и погиб на месте

ДТП произошло на Киевской трассе.

Там автомобилист, сидящий за рулем «Ниссана», не справился с управлением и влетел в припаркованный в правой полосе грузовик «Вольво» с прицепом.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Водитель «Ниссана» скончался на месте. По данным правоохранителей, авария произошла, так как автомобилист не учел обстановку на дороге во время движения. На место выехали следователи.

В свою очередь, один из очевидцев Сергей рассказал в соцсетях, как все произошло.

«Проезжал рядом и видел пожилого мужчину за рулем «Ниссана», – написал он в Facebook. – Он ехал в крайнем правом ряду и влетел в фуру, которая в этом ряду стояла на «аварийках». При этом водитель двигался со скоростью больше 100 километров в час, притом что это черта города.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

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