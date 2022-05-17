На Одессу надвигается гроза, град и шквал

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о непогоде, надвигающейся на Одессу и Одесскую область. На среду, 18 мая, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в Одессе и Одесской области ночью 18 мая ожидается дождь, град. Днем гроза, возможен град.

Ночью в грозу шквал 15-20 м/c.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки.

Не следует оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.