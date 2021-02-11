На Одессу надвигается циклон «Волкер» – насколько он опасен?

Циклон, который накроет Одессу и Одесскую область в пятницу, 12 февраля, носит имя «Волкер». Об этом информирует Телеграм-канал The weather lab.

По данным синоптиков, осадки начнутся ближе к ночи, в этот момент будет стремительно падать температура и набирать силу ветер. Как ожидается, осадки будут смешанные – как дождь, так и снег. Но снега, по прогнозам, выпадет все же больше.

Телеграм-канал также отмечает, что в целом осадков выпадет не более 10 мм, что не является стихийным явлением.

«Но стоит взять во внимание контрасты температур и сильный ветер, которые могут в комплексе ситуацию сделать неприятной и немного опасной. Например, обледенение, хоть и слабое, но возможно. Гололед и гололедицу на дорогах тоже никто не исключал. А при налипании снега в сочетании с ветром могут падать ветки», – предупреждает автор публикации.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что в пятницу, 12 февраля, в Одесской области снова будет сильный снегопад, а температура воздуха резко снизится: ночью ожидается до 9-16 градусов мороза.

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