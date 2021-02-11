Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается циклон «Волкер» – насколько он опасен?

На Одессу надвигается циклон «Волкер» – насколько он опасен?

Циклон, который накроет Одессу и Одесскую область в пятницу, 12 февраля, носит имя «Волкер». Об этом информирует Телеграм-канал The weather lab.

По данным синоптиков, осадки начнутся ближе к ночи, в этот момент будет стремительно падать температура и набирать силу ветер. Как ожидается, осадки будут смешанные – как дождь, так и снег. Но снега, по прогнозам, выпадет все же больше.

Телеграм-канал также отмечает, что в целом осадков выпадет не более 10 мм, что не является стихийным явлением.

«Но стоит взять во внимание контрасты температур и сильный ветер, которые могут в комплексе ситуацию сделать неприятной и немного опасной. Например, обледенение, хоть и слабое, но возможно. Гололед и гололедицу на дорогах тоже никто не исключал. А при налипании снега в сочетании с ветром могут падать ветки», – предупреждает автор публикации.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что в пятницу, 12 февраля, в Одесской области снова будет сильный снегопад, а температура воздуха резко снизится: ночью ожидается до 9-16 градусов мороза.

И еще о погоде: Одесситов ждут погодные «качели» – что прогнозируют синоптики?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить