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На одесском ж/д вокзале установят генератор от Красного Креста

На одесском ж/д вокзале установят генератор от Красного Креста

«Укрзалізниця» получила от Общества Красного Креста Украины 35 генераторов для бесперебойной работы железнодорожных вокзалов в условиях войны и стабилизационных отключений электричества. Один из генераторов установят на вокзале в Одессе.

Об этом рассказали в пресс-службе компании-перевозчика.

«Наши партнеры делают все, чтобы вокзалы оставались точкой, куда люди могут прийти и гарантированно получить услуги. Запускаем программу энергонезависимости вокзалов вместе с Обществом Красного Креста Украины. На вокзалах будут развернуты точки, где можно будет взять чай, кофе, погреться, и эти генераторы позволят сделать вокзалы независимыми от возможных атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины»,

– отметил член правления компании «Укрзалізниця», глава пассажирского направления Александр Перцовский.

Генератор на вокзале2

Кроме Одессы, генераторы будут работать на вокзалах Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Каменца-Подольского, Бердичева, Ровно, Кривого Рога, Ковеля, Коломны, Мукачево, Трускавца, Моршина, Жмеринки, Ивано-Франковска, Чопа, Ужгорода, Житомира, Мироновки, Чернигова, Тростянца, Сум, Харькова, Черкасс, Кропивницкого, Бердичева, Тернополя, Львова и на станциях Тараса Шевченко и Дарницы.

Справка: Общество Красного Креста Украины – крупнейшая в Украине гуманитарная организация, работающая исключительно на территории Украины. Красный Крест Украины оказывает поддержку наименее социально защищенным слоям населения и внутренне перемещенным лицам. Общество в сотрудничестве с органами власти помогает обеспечить необходимые потребности украинцев, пострадавших во время катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Организация обучает первой помощи, проводит информационную деятельность по минной опасности, оказывает психосоциальную поддержку.

Фото «Укрзалізницi»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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