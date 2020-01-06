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Новости Одессы и Одесской области

На одесском вокзале задержали подозреваемых в убийстве двух киевлянок

На одесском вокзале задержали подозреваемых в убийстве двух киевлянок

В квартире на улице Кирилловской в Киеве в праздничные дни убили двух девушек.

Тела местных жительниц 2000 и 2003 годов рождения нашла владелица жилища в шкафу на балконе.

Подозрения пали на пару, которая сняла эту квартиру, чтобы встретить там Новый год.

34-летнего Сергея К. и его подругу, 20-летнюю Елизавету Б. сразу же объявили в розыск, однако им удалось уехать из Киева. А недавно Нацполиция сообщила о том, что обоих подореваемых задержали на железнодорожном вокзале в Одессе.

Местные правоохранители передали пару киевским коллегам. Следственные действия продолжаются. Оперативники открыли по факту умышленного убийства уголовное дело.

Фото: focus.ua

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