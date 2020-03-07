На одесском рынке воры на “Жигулях” обокрали торговца и чуть не задавили покупательницу

Там к продавцу, которые ехал на мотороллере, подъехали на “Жигулях” двое неизвестных. Они отобрали у него мотоблок и велосипед, которые тот вез на продажу, и умчались на своем авто.

Об этом сообщили в облГУНП.

Продавец вызвал правоохранителей, которые тут же бросились догонять мошенников. Те, в свою очередь, пытаясь уйти от погони, наехали на пешехода.

Пострадала женщина, которая приехала на рынок за покупками. У нее оказались поврежденными руки и бедра.

В конечном итоге полиции удалось заблокировать “Жигули” грабителей. Автомобилиста, сидевшего за рулем машины, задержали. Им оказался 25-летний уроженец Болградского района. Ему объявили о подозрении и поместили под домашний арест.

Напарник водителя успел убежать.

По факту грабежа открыли уголовное дело.

Фото: ГУНП в Одесской области

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