На одесском “Привозе” тушили пожар в магазине (видео)

Знаменитый рынок на карантин пока не ушел. А 17 марта его заволокло дымом.

Там загорелась торговая точка с сигаретами.

Об этом рассказали очевидцы, передает УСИ.

Возгорание началось с подсобки. Товар испорчен, продавщица цела, хоть и успела наглотаться угарного дыма.

Спасатели ликвидировали пожар. Причина и обстоятельства выясняются.

Фото: телеграм-канал Худесса

Видео: Уси Онлайн

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!