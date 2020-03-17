На одесском “Привозе” тушили пожар в магазине (видео)

Знаменитый рынок на карантин пока не ушел. А 17 марта его заволокло дымом.
Там загорелась торговая точка с сигаретами.
Об этом рассказали очевидцы, передает УСИ.
Возгорание началось с подсобки. Товар испорчен, продавщица цела, хоть и успела наглотаться угарного дыма.
Спасатели ликвидировали пожар. Причина и обстоятельства выясняются.
Фото: телеграм-канал Худесса
Видео: Уси Онлайн
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