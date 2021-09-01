На одесском Приморском бульваре проведут фестиваль рукодельников

Завтра, 2 сентября, в День города, в Одессе на Приморском бульваре состоится фестиваль декоративно-прикладного искусства.

Как рассказали организаторы мероприятия, в рамках фестиваля пройдет выставка, где представят работы юных одесситов – воспитанников творческих кружков и студий, ставших победителями ежегодного городского фестиваля-конкурса «Звездная юность Одессы» прошлых лет.

Кроме того, педагоги учреждений внешкольного образования и их воспитанники проведут для гостей фестиваля серию мастер-классов до изготовлению изделий в технике квиллинга, оригами, акварельного рисунка, выжигания до ткани, вышивки и плетения бисером, изготовления бижутерии.

Время работы фестиваля: с 10:00 до 13:00 часов.

Фото: Телеграм-канал «Одесса-медиа»