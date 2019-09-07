На одесском поселке Котовского пенсионерка выбросилась из окна высотки

Женщина упала с 13-го этажа. Скончалась на месте.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел в Суворовском районе города. Прохожие, которые стали свидетелями происшествия, вызвали скорую.

Когда они приехали, женщина уже не дышала. Уже медики позвонили в полицию.

По предварительным данным оперативников, пенсионерка покончила с собой. Она была сертезно больна, поэтому, предположительно, свела счеты с жизнью.

Сведения по факту происшествия внесут в Единый реестр досудебных расследований с пометкой «самоубийство».

Фото: bagnet.org