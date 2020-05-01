На одесском поселке Котовского нашли выпавшего с балкона мужчину: это мог быть политик

Там 49-летнего мужчину обнаружила мертвым местная жительница у дверей 16-этажного дома.

Предварительно известно, что он упал с балкона общего пользования на 13 этаже. Пострадавший моментально умер от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

В полиции не раскрывают личность погибшего, отмечая, что идет следствие. Пока уголовное производство открыли по факту умышленного убийства с пометкой “самоубийство”.

В то же время есть мнение, что смерть не была случайной. В частности, от этом в телеграм-канале заявил депутат Лиманского райсовета Сергей Колодяжный.

Он также отметил, что погибший был депутатом Фонтанского сельсовета и возглавлял земельную комиссию. Колодяжный предполагат, что его коллегу довели до самоубийства, а возможно, к его падению были причастны третьи лица.

Причина инцидента станет известна после судмедэкспертизы тела погибшего.

Отметим, что в день трагедии в Фонтанском сельсовете проходили обыски.

Фото: ГУНП

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