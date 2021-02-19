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На Одесском кинофестивале определились с отборочной комиссией

На Одесском кинофестивале определились с отборочной комиссией

Организаторы 12-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) представили независимую отборочную комиссию, которая будет формировать Национальную конкурсную программу кинофорума.

Об этом сообщает пресс-служба ОМКФ.

Так, в отборочную комиссию вошли продюсер и эксглава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, журналистка и кинокритик Екатерина Слипченко, программный директор «Артхаус Трафик» Илья Дядик и куратор киносекции одесского «Зеленого театра» Ольга Сидорушкина. Возглавит комиссию программный консультант фестиваля Алик Шпилюк.

«На 12-м ОМКФ акцент будет сделан именно на Национальную программу, селекцию фильмов которой будет осуществлять утверждать отборочная комиссия. Она была создана для независимого экспертного оценивания конкурсной программы», — отметил Шпилюк.

Также отборочная комиссия будет составлять конкурсные программы секций Film industry office.
В Национальной конкурсной программе представят короткий и полный метры. Эти фильмы могут попасть и во внеконкурсные секции: «Гала-премьеры» или «Фестиваль Фестивалей».

Прием заявок на участие в Национальной программе откроют уже в ближайшее время.

Напоминаем, что 12-й ОМКФ пройдёт с 12 по 21 августа в офлайн формате, с акцентом на украинское кино и будет приурочен к 30-летию независимости Украины.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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