На одесском Фонтане протестовали против строительства апарт-отеля (фото)

Митинг устроили жители 10-й станции Большого Фонтана.
Об этом сообщает оdessa.online.
Несколько десятков горожан курсировали взад-вперед по проезжей части, перекрывая проезд автотранспорту.
Они протестовали против строительства апарт-отеля.
Причем одесситы отметили, что не ограничатся этой акцией.
Горожане в ближайшее время намерены выйти с пикетом к Киевской администрации.
Фото: odessa.online
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