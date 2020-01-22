На одесском Фонтане протестовали против строительства апарт-отеля (фото)

Два дня подряд в Одессе проводят акции протеста, связанные с рассмотрением депутатами законопроекта «О труде». 15 января к ОГА вышли представители профсоюзов трех ВУЗов, а сегодня собрался ещё один более масштабный протест, на который вышли представители профсоюзов различных предприятий. Цель была одна – передать свои требования и повременить с принятием законопроекта.

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