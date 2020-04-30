На одесском Фонтане отменили одностороннее движение

В районе Фонтанской дороги недавно появился знак, запрещающий левый поворот на ул. Львовскую.

Этот знак 4.1. делал односторонным движение на отрезке от Фонтанской дороги до ул. Дачной.

Знак, запрещающий левый поворот на ул. Львовскую, установили неожиданно пару недель назад, пишет “Пушкинская”.

О его появлении никто не предупреждал, в связи с этим автомобилисты, несмотря на знак, поворачивали.

Тем не менее, в этом месте стояли патрульные полицейские и останавливали нарушителей.

По данным гордепартамента транспорта, знак поставили, чтобы обезопасить участников дорожного движения.

Это связано с тем, что водителям, которые выезжают с ул. Львовской, не видно обстановку на дороге из-за здания на углу. Это создает аварийные ситуации.

Однако на днях знак по истечении нескольких недель исчез. Как выяснилось, его убрали по инициативе департамента транспорта.

Теперь водителям нужно внимательней следить за светофором на этом участке.

Фото: pushkinska.net

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