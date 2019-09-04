На одесском Фонтане горел “13”-й трамвай (видео)

Инцидент произошел в районе 3-й станции Фонтанской дороги.

Об этом рассказали в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» сайту pushkinska.net.

По данным ведомства, в трамвае №13 воспламенился ускоритель. Водитель вовремя заметил, как валит дым, и потушил огонь.

Трамваю пришлось прекратить движение на 20 минут. После этого вагон отправили в депо.

Тем временем в сети появилось видео, как это было. Его опубликовали в Telegram-канале группы «Подслушано Одесса».

Фото: transit.parovoz.com

Видео: “Подслушано Одесса”