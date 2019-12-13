На Одесской железной дороге пешеход попал под электропоезд

Происшествие случилось в пределах станции “Колосовка” Одесской железной дороги, что в Николаевской области
35-летний житель Веселиновского района переходил пути в непредназначенном для этого месте.
Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.
В результате мужчину сбил электропоезд, сообщением “Помошная-Одесса”. Он скончался на месте.
Сведения по факту происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований. Тело направлено на судмедэкспертизу.
Фото: dumskaya.net
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!