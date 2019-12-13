На Одесской железной дороге пешеход попал под электропоезд

Происшествие случилось в пределах станции “Колосовка” Одесской железной дороги, что в Николаевской области

35-летний житель Веселиновского района переходил пути в непредназначенном для этого месте.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

В результате мужчину сбил электропоезд, сообщением “Помошная-Одесса”. Он скончался на месте.

Сведения по факту происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований. Тело направлено на судмедэкспертизу.

Фото: dumskaya.net

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