На одесской Соборке запустили фонтан (видео)

Сегодня, 1 апреля 2022 года, в Одессе запустили фонтан на Соборной площади.

Как напоминает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», первый день апреля всегда был в Одессе днем запуска фонтанов.

«Благодаря мужеству наших военных и добросовестному труду коммунальщиков в городе спокойно и чисто, функционирует общественный транспорт, выполняется подвоз продуктов и всего необходимого. Поэтому мы решили не отходить от традиции и начали запуск фонтанов. Он будет проходить постепенно в течение апреля»,

– сказано в сообщении.

Сегодня одесситов уже радует фонтан на Соборной площади и еще четыре в других локациях.