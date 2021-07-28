На одесской Привокзальной площади будут бесплатно тестировать на гепатиты

Сегодня, в среду, 28 июля, в Одессе на Привокзальной площади будут бесплатно и анонимно тестировать на вирусные гепатиты.

Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

«Приходите на Привокзальную площадь в Одессе (перед центральным входом в вокзал) с 16:00 до 18:00 и бесплатно и анонимно протестируйтесь на вирусные гепатиты. При необходимости специалисты проконсультируют вас по вопросам профилактики, лечения и социальных услуг», – говорится в сообщении.

Также в центре подчеркивают, что быстрый тест на гепатиты можно сделать у своего семейного врача (это входит в перечень бесплатных медицинских услуг для декларантов), врача-инфекциониста или в офисе одной из профильных общественных организаций. Также быстрые тесты продаются в аптеке – их можно приобрести самостоятельно.

Справка:

Вирусный гепатит – воспаление ткани печени, вызываемое вирусами. Хронические заболевания печени, среди которых вирусные гепатиты B и С, входят в число десяти основных причин смертности в мире. В мире 170 млн человек страдает гепатитом C и вдвое больше – 350 млн – болеет вирусом гепатита B.

Фото: Медиком