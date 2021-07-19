Пробки в Одессе: где затруднен проезд утром 19 июля (карты)

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, в Одессе наблюдаются традиционные пробки и тянучки на дорогах.
Так, согласно Google-картам, затруднен проезд в районе Привоза и ж/д вокзала.
Сложно проехать по улицам Черняховского и Говорова.
«Покраснели» дороги возле Ивановского путепровода. Большая пробка на улице Балковской в районе Херсонского сквера.
Большая тянучка наблюдается на Объездной дороге и уже «по традиции» – возле Двух столбов.
Сложно проехать и в районе площади Толбухина.
Больше подробностей – на картах: