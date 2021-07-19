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Пробки в Одессе: где затруднен проезд утром 19 июля (карты)

Пробки в Одессе: где затруднен проезд утром 19 июля (карты)

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, в Одессе наблюдаются традиционные пробки и тянучки на дорогах.

Так, согласно Google-картам, затруднен проезд в районе Привоза и ж/д вокзала.

Сложно проехать по улицам Черняховского и Говорова.

«Покраснели» дороги возле Ивановского путепровода. Большая пробка на улице Балковской в районе Херсонского сквера.

Большая тянучка наблюдается на Объездной дороге и уже «по традиции» – возле Двух столбов.

Сложно проехать и в районе площади Толбухина.

Больше подробностей – на картах:

Пробки 19 июля, Привоз

Пробки 19 июля, вокзал

Пробки 19 июля, Черняховского

Пробки 19 июля, Ивановский мост

Пробки 19 июля, Балковская

Пробки 19 июля, Объездная

Пробки 19 июля, Два столбаПробки 19 июля, Толбухина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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