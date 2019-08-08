На одесской Молдаванке молодого мужчину нашли повешенным на трубе

Погибшему, по данным Нацполиции, было 38 лет.

Его бездыханное тело обнаружили местные жители во дворе дома №51 на улице Мечникова. Сразу позвонили в полицию. Оперативники осмотрели труп и пришли к выводу, что мужчину никто не убивал. На его теле не обнаружили следов насильственной смерти.

По предварительной версии правоохранителей, это был суицид. Дескать, погибший сам соорудил из бельевой веревки себе удавку и, привязав к газовой трубе, повесился. Так что уголовное дело открыли по статье “самоубийство”.

По какой причине мужчина решил свести счеты с жизнью, пока точно никто сказать не может. Поговаривают, во дворе, где нашли труп одессита, живет его бывшая жена.

Фото: report.az