На одесских рынках торговали просроченной пиротехникой (видео)

В преддверии новогодних праздников одесские спасатели провели рейды на городских рынках и проверили реализуемую пиротехнику.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, часть салютов и фейерверков оказалось просроченной более чем на 6 лет либо продавалась без необходимых сертификатов.
Просроченный товар опечатали и конфисковали.
Спасатели призывают одесситов быть внимательными при покупке такого товара.
Фото: пресс-служба ГСЧС в Одесской области
А о том, как выбрать качественную пиротехнику, «Одесская жизнь» писала ЗДЕСЬ.