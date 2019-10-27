На одесских рынках «отпугивают нечисть»

Пока витрины одесских магазинов украшены практически одинаково, а именно — разложенными в разном порядке тыквами всех размеров и оттенков, одесские рынки проявляют себя накануне Хэллоуина гораздо большей фантазией.

Конечно, в рядах с овощами «отхэллоуиниться» гораздо проще: тут и так торгуют тыквами, то есть, главным атрибутом праздника «нечисти».

Но и в данном случае к делу, как мы успели отметить, подходят творчески. Рекламные ходы — супер: тыквы становятся материалом для Хэллоуинских светильников, которые вырезаются прямо на месте. Один торговый ларек, как мы отметили, вообще превратили в мастерскую: продавец даже выставил на одной из тыкв «бумажку» с собственным именем. Ну чтоб люди знали, кто здесь мастер.

Торговля себе идет, а мастер заодно еще и старается изо всех сил, мастеря расчудесные светильники. Свежевырезанные тыквочки уже и «тянут» по цене как произведение «прикладного искусства». Народ останавливается, улыбается, шутит на тему удачного «маркетингового хода».

Ладно овощные ряды. А магазины на рынках! Даже магазинчик с канцтоварами подошел к делу ну очень уж творчески: так самоукрасился «страшилками», что, думается, можно опыт перенимать даже на родине Хэллоуина.

Впрочем, на одесских рынках постарались практически все: там столь классно-рекламно «отпугивают нечисть», превратив чуть ли не все товары в пригодные для этого приспособления, что некоторые вообще забывают, что пришли за покупками. Тут же и смартфоны достаются, и все это активно фотографируется.

И именно на одном из рынков я, кстати, и услышала, что «мы теперь не торгуем, мы нечисть отпугиваем». И правильно, ради продвижения товара можно и не то еще рассказать! Мы ж с вами в Одессе, да еще накануне Дня всех святых, того самого Хэллоуина, о котором сравнительно недавно мы слышали только в теме тотального недовольства «их нравами».

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