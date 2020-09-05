На одеські поїзди в Тернополі не продаватимуть квитки

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Укрзалізниця» тимчасово скасовує посадку пасажирів на станції Тернопіль. Це пов’язано з тим, що місто потрапило в червону карантинну зону. Тепер там буде відбуватися тільки висадка, нових пасажирів брати не будуть.

Так, зі станції не будуть продаватися квитки на поїзди сполученням:

№21 / 22 Харків-Трускавець,

№12 / 11 Одеса-Львів,

№81 / 82 Київ-Ужгород,

№49 / 50 Київ-Трускавець,

№136 / 135 Снятін- Одеса-Чернівці,

№108 / 107 Одеса-Ужгород,

№110 / 109 Львів-Херсон,

№41 / 42 Дніпро-Трускавець,

№715 / 716 Київ-Львів.

Пасажири, які відмовляються від поїздки, можуть повернути квитки в з/д касах або через сайт «УЗ» та отримати 100% вартості квитка.

В «Укрзалізниці» нагадують, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні надягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.