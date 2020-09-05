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На одеські поїзди в Тернополі не продаватимуть квитки

На одеські поїзди в Тернополі не продаватимуть квитки

Тимчасово скасована посадка на станції Тернопіль для ряду поїздів України.

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Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Укрзалізниця» тимчасово скасовує посадку пасажирів на станції Тернопіль. Це пов’язано з тим, що місто потрапило в червону карантинну зону. Тепер там буде відбуватися тільки висадка, нових пасажирів брати не будуть.

Так, зі станції не будуть продаватися квитки на поїзди сполученням:

  • №21 / 22 Харків-Трускавець,
  • №12 / 11 Одеса-Львів,
  • №81 / 82 Київ-Ужгород,
  • №49 / 50 Київ-Трускавець,
  • №136 / 135 Снятін- Одеса-Чернівці,
  • №108 / 107 Одеса-Ужгород,
  • №110 / 109 Львів-Херсон,
  • №41 / 42 Дніпро-Трускавець,
  • №715 / 716 Київ-Львів.

Пасажири, які відмовляються від поїздки, можуть повернути квитки в з/д касах або через сайт «УЗ» та отримати 100% вартості квитка.

В «Укрзалізниці» нагадують, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні надягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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