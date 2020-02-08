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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині злочинне угруповання підозрюється у привласненні понад 7 млн грн допомоги дітям

На Одещині злочинне угруповання підозрюється у привласненні понад 7 млн грн допомоги дітям

Офіс Генерального прокурора контролює хід розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення 7 млн грн бюджетних коштів, які призначалися для допомоги 190 дітям.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, учасники організованої групи впродовж двох років привласнювали бюджетні кошти шляхом оформлення різних видів соціальних виплат і допомог на неіснуючих дітей, нібито народжених поза закладами охорони здоров’я.

Слідство вважає, що ймовірна організаторка залучила до вчинення злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення Біляївської районної державної адміністрації Одеської області та заступника керуючого територіальним відділенням банківської установи.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України здійснює прокуратура Одеської області.

Фото: Ulvovi.info

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