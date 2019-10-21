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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині згорів склад найбільшого виробника промислового часнику

На Одещині згорів склад найбільшого виробника промислового часнику

Сьогодні зранку в селі Степанівка загорівся цех з переробки часнику.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, було встановлено загоряння в одноповерховій металевій будівлі складу підприємства по переробці часнику ТОВ “Агропатріот”. Пожежно-рятувальні підрозділи були залучені за підвищеним номером виклику.

Рятувальники локалізували пожежу о 08:38 та об 11:05 її ліквідували на площі 1000 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється, але у Facebook власники заводу заявили, що:

– Ми боролися з системою, державними “помічниками”, відбивалися від рейдерських атак, обшуків і арештів техніки, від сфабрикованих кримінальних справ і вимог віддати бізнес… Сьогодні все закінчилося…

Розповіли власники і про досягнення бізнесу:

– Починали ми з 10 га землі без техніки, грошей і досвіду… Ми вірили в свою мрію, і робили неможливі речі… Сміливо можу сказати, що сьогодні ми лідери цієї галузі в Україні, ми експортуємо нашу продукцію в США, Канаду і Європу, взяли замовлення на Японію – найвимогливіші ринки в світі, – додала директорка компанії Наталія Сударкіна.

Нагадаємо, що учора ввечері сталася пожежа у Свято-Іверському чоловічому монастирі.

Фото: ДСНС

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