Огонь в Свято-Иверском мужском монастыре тушили 11 пожарных машин

Возгорание на территории Свято-Иверского мужского монастыря произошло вечером 20 октября. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, горело одноэтажное деревянное здание барачного типа на площади около 500 кв. м.
К ликвидации пожара привлекли 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человека личного состава.
Пожар в Иверском монастыре. Очевидцы сообщают, что горит пристройка, в которой расположена воскресная школа.
Gepostet von Подслушано Одесса am Sonntag, 20. Oktober 2019
На месте был создан штаб по тушению пожара и два оперативных участка.
Фото: пресс-служба ГС ЧС
Видео: Facebook “Подслушано Одесса”