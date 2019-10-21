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Новости Одессы и Одесской области

Огонь в Свято-Иверском мужском монастыре тушили 11 пожарных машин

Огонь в Свято-Иверском мужском монастыре тушили 11 пожарных машин

Возгорание на территории Свято-Иверского мужского монастыря произошло вечером 20 октября. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области, горело одноэтажное деревянное здание барачного типа на площади около 500 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 11 единиц пожарно-спасательной техники и 41 человека личного состава.

Пожар в Иверском монастыре. Очевидцы сообщают, что горит пристройка, в которой расположена воскресная школа.

Gepostet von Подслушано Одесса am Sonntag, 20. Oktober 2019

На месте был создан штаб по тушению пожара и два оперативных участка.

Фото: пресс-служба ГС ЧС

Видео: Facebook “Подслушано Одесса”

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