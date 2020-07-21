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На Одещині затримали жінку, яка їхала автомобілем вздовж пляжу та ледь не збила чоловіка

На Одещині затримали жінку, яка їхала автомобілем вздовж пляжу та ледь не збила чоловіка

Поліцейські пред’явили підозру жительці Ізмаїла у грубому порушенні громадського порядку.

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Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Дії 36-річної правопорушниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство, вчинене з опором громадянину, який припиняв протиправні дії, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія мала місце на пляжі в селі Приморське Кілійського району. Приїжджа з Ізмаїла напідпитку сіла за кермо автомобіля та поїхала уздовж берега прямо між людей. Неправомірні дії жінки намагався припинити один із відпочиваючих: громадянин став перед автівкою, але правопорушницю це не зупинило і вона поїхала далі. Наїзду чоловік уникнув, застрибнувши на капот.

– Нетверезу кермувальницю затримали. Їй повідомили про підозру в хуліганстві та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, – повідомив начальник Кілійського відділення поліції Іван Триколіч. – Крім того, відносно жінки складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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