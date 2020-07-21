На Одещині затримали жінку, яка їхала автомобілем вздовж пляжу та ледь не збила чоловіка

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Дії 36-річної правопорушниці кваліфіковано за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство, вчинене з опором громадянину, який припиняв протиправні дії, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія мала місце на пляжі в селі Приморське Кілійського району. Приїжджа з Ізмаїла напідпитку сіла за кермо автомобіля та поїхала уздовж берега прямо між людей. Неправомірні дії жінки намагався припинити один із відпочиваючих: громадянин став перед автівкою, але правопорушницю це не зупинило і вона поїхала далі. Наїзду чоловік уникнув, застрибнувши на капот.

– Нетверезу кермувальницю затримали. Їй повідомили про підозру в хуліганстві та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, – повідомив начальник Кілійського відділення поліції Іван Триколіч. – Крім того, відносно жінки складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Фото: пресслужба