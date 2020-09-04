На Одещині затримали посадовця «Одесагаз» у момент отримання хабаря

На Одещині співробітники Служби безпеки України викрили посадовця АТ «Одесагаз» на вимаганні хабарів з клієнтів.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

За даними досудового слідства, представник об’єкту критичної інфраструктури вимагав неправомірну вигоду від споживачів газу за незаконне втручання в газові мережі, розкрадання газу у великих розмірах та не накладання штрафних санкцій розміром до 100 тисяч гривень.

Так, за анулювання штрафу в розмірі 70 тисяч гривень, який мав надійти до бюджету, зловмисник вимагав від місцевого мешканця 900 доларів США. Оперативники спецслужби задокументували факт отримання першої частини неправомірної винагороди і затримали зловмисника після отримання решти хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших фактів вимагання грошей та інших учасників корупційної схеми.

Операція із викриття, документування та затримання зловмисника відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Фото: пресслужба