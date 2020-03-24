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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині затримали чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку за скоєння вбивства

На Одещині затримали чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку за скоєння вбивства

41-річний чоловік знаходився в міжнародному розшуку. Про його затримання вже повідомлено колег з Грузії, розпочата процедура екстрадиції.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції отримали інформацію про спробу незаконного перетину кордону особою, яка розшукується іноземними колегами за скоєння особливого тяжкого злочину.

Встановивши час та ймовірне місце перетину, оперативники передали інформацію прикордонникам Подільського прикордонного загону. У Кодимському районі 41-річного громадянина затримали під час спроби  перетину державного кордону повз пропускний пункт.

Про затримання одразу повідомили правоохоронні органи Грузії – саме вони оголосили його в міжнародний розшук за скоєння розбійного нападу та вбивства їхнього громадянина. Розшукуваний неодноразово відбував покарання за скоєння тяжких злочинів на території РФ та Молдови.

Задля обрання йому запобіжного заходу працівники Одеської місцевої прокуратури №1 звернулися з відповідним клопотанням до суду.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси 41-го чоловіка було взято під варту терміном на 40 діб.

До надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Грузія він буде знаходитися в СІЗО.

Фото: ГУНП

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