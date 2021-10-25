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На Одещині заклали «капсулу часу» на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв Голокосту

На Одещині заклали «капсулу часу» на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв Голокосту

На місці планованого скверу «Проти забуття» на Люстдорфської дорозі в Одесі, де в 1941 році румунсько-німецькі окупанти спалили в порохових складах близько 25 000 чоловік, пройшла меморіальна церемонія, присвячена річниці цих трагічних подій.

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Відбулася закладка капсули часу на місці майбутнього меморіалу жертвам Голокосту 1941 року з посланням для наступних поколінь: «Страждання, які неможливо виміряти, не можуть бути вилікувані, тому ми схиляємо наші голови у покорі і соромі і беремо на себе зобов’язання, яке звучить: ніколи знову!».

Голокост - капсула часу 01

На заході пам’яті були присутні: мер Одеси Геннадій Труханов, директор відділу Східної Європи Центру ліберальної сучасності пані Марілуіза Бек, заступник голови Одеської ОДА Світлана Фабрикант, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні пані Анка Фельдхузен, державний секретар МЗС Румунії, спеціальний представник з питань боротьби з антисемітизмом пан Олександру Віктор Микула; спеціальний представник МЗС ФРН зі зав’язків з єврейськими організаціями, пам’яті Голокосту, боротьби з антисемітизмом і міжнародних справ сінті та рома пані Міхаела Кюхлер, голова Одеської регіональної асоціації євреїв — колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман, а також дипломати, представники органів влади , єврейської громади, жителі мікрорайону, ЗМІ.

Голокост - капсула часу 01
Голокост - капсула часу 01
Голокост - капсула часу 01
Голокост - капсула часу 01

— Весь світ знає про трагедію Бабиного яру і мало хто знає про наш, одеській «Бабий яр»: 16 жовтня фашисти увійшли до Одеси і з вечора того ж дня почалися карательні операції. Із загальної цифри 25000 більшість ні в чому не винні жінки і діти-і близько 3 тисяч військовослужбовців, усі вони були спалені в порохових складах на Люстдорфської дорозі, — наголосила Світлана Фабрикант, — Голокост —  сакральне зло такого масштабу і жаху, що стоїть осторонь від інших відомих до цього  подій. Сьогодні й завжди завданням номер один, для кожного з нас, має бути недопущення будь-яких проявів ксенофобії, антисемітизму та расизму, і трагедія, яка сталася майже 80 років тому в Одесі — це страшний злочин, що слугує попередженням усім нащадкам».

Голокост - капсула часу 01

Створення меморіалу і благоустрій скверу проводяться за підтримки Німеччини, куратор проекту — керівник відділу Східної Європи Центру ліберальної сучасності Марілуіза Бек.

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