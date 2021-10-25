На Одещині заклали «капсулу часу» на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв Голокосту

На місці планованого скверу «Проти забуття» на Люстдорфської дорозі в Одесі, де в 1941 році румунсько-німецькі окупанти спалили в порохових складах близько 25 000 чоловік, пройшла меморіальна церемонія, присвячена річниці цих трагічних подій.

Відбулася закладка капсули часу на місці майбутнього меморіалу жертвам Голокосту 1941 року з посланням для наступних поколінь: «Страждання, які неможливо виміряти, не можуть бути вилікувані, тому ми схиляємо наші голови у покорі і соромі і беремо на себе зобов’язання, яке звучить: ніколи знову!».

На заході пам’яті були присутні: мер Одеси Геннадій Труханов, директор відділу Східної Європи Центру ліберальної сучасності пані Марілуіза Бек, заступник голови Одеської ОДА Світлана Фабрикант, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні пані Анка Фельдхузен, державний секретар МЗС Румунії, спеціальний представник з питань боротьби з антисемітизмом пан Олександру Віктор Микула; спеціальний представник МЗС ФРН зі зав’язків з єврейськими організаціями, пам’яті Голокосту, боротьби з антисемітизмом і міжнародних справ сінті та рома пані Міхаела Кюхлер, голова Одеської регіональної асоціації євреїв — колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман, а також дипломати, представники органів влади , єврейської громади, жителі мікрорайону, ЗМІ.

— Весь світ знає про трагедію Бабиного яру і мало хто знає про наш, одеській «Бабий яр»: 16 жовтня фашисти увійшли до Одеси і з вечора того ж дня почалися карательні операції. Із загальної цифри 25000 більшість ні в чому не винні жінки і діти-і близько 3 тисяч військовослужбовців, усі вони були спалені в порохових складах на Люстдорфської дорозі, — наголосила Світлана Фабрикант, — Голокост — сакральне зло такого масштабу і жаху, що стоїть осторонь від інших відомих до цього подій. Сьогодні й завжди завданням номер один, для кожного з нас, має бути недопущення будь-яких проявів ксенофобії, антисемітизму та расизму, і трагедія, яка сталася майже 80 років тому в Одесі — це страшний злочин, що слугує попередженням усім нащадкам».

Створення меморіалу і благоустрій скверу проводяться за підтримки Німеччини, куратор проекту — керівник відділу Східної Європи Центру ліберальної сучасності Марілуіза Бек.