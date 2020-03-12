fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині загорівся рейсовий пасажирський мікроавтобус Одеса – Ізмаїл

На Одещині загорівся рейсовий пасажирський мікроавтобус Одеса – Ізмаїл

У мікроавтобусі знаходилися 8 пасажирів та водій.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 12 березня,  о 15:41  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння мікроавтобусу  у Ізмаїльському районі, 210-ий кілометр автодороги Одеса-Рені .

По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено загорання рейсового пасажирського мікроавтобуса “Одеса-Ізмаїл” який слідував у напрямку м. Ізмаїл.

О 16:13 пожежу ліквідовано на площі 5 м2.

Усі пасажири у кількості 8 чоловік та водій  своєчасно залишили мікроавтобус. Загиблих та постраждалих немає .

Причина пожежі та збиток встановлюються.

Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки  та  7 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки від МПК «Кам’янка».

Фото: ДСНС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить