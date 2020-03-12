На Одещині загорівся рейсовий пасажирський мікроавтобус Одеса – Ізмаїл

У мікроавтобусі знаходилися 8 пасажирів та водій.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
Сьогодні, 12 березня, о 15:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння мікроавтобусу у Ізмаїльському районі, 210-ий кілометр автодороги Одеса-Рені .
По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено загорання рейсового пасажирського мікроавтобуса “Одеса-Ізмаїл” який слідував у напрямку м. Ізмаїл.
О 16:13 пожежу ліквідовано на площі 5 м2.
Усі пасажири у кількості 8 чоловік та водій своєчасно залишили мікроавтобус. Загиблих та постраждалих немає .
Причина пожежі та збиток встановлюються.
Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки від МПК «Кам’янка».
Фото: ДСНС
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