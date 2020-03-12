На Одещині загорівся рейсовий пасажирський мікроавтобус Одеса – Ізмаїл

У мікроавтобусі знаходилися 8 пасажирів та водій.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 12 березня, о 15:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння мікроавтобусу у Ізмаїльському районі, 210-ий кілометр автодороги Одеса-Рені .

По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено загорання рейсового пасажирського мікроавтобуса “Одеса-Ізмаїл” який слідував у напрямку м. Ізмаїл.

О 16:13 пожежу ліквідовано на площі 5 м2.

Усі пасажири у кількості 8 чоловік та водій своєчасно залишили мікроавтобус. Загиблих та постраждалих немає .

Причина пожежі та збиток встановлюються.

Від ДСНС залучались 2 одиниці пожежної техніки та 7 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежної техніки від МПК «Кам’янка».

Фото: ДСНС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!