На Одещині загорілися плавні Дністра (відео)

В Одеській області горять плавні Дністра. Масштабне займання сталося біля села Маяки.
Про це повідомляє видання Одеса.Онлайн.
Дністровські плавні горять поблизу села Маяки Біляївського району Одеської області. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах. Місцеві жителі відзначають, що це не перша масштабна пожежа в очеретах за останній час, і підозрюють підпал.
Дорога в пекло…#Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет
Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020
Фото: скріншот
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