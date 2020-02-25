На Одещині загорілися плавні Дністра (відео)

Про це повідомляє видання Одеса.Онлайн.

Дністровські плавні горять поблизу села Маяки Біляївського району Одеської області. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах. Місцеві жителі відзначають, що це не перша масштабна пожежа в очеретах за останній час, і підозрюють підпал.

Дорога в пекло…#Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020

Фото: скріншот

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