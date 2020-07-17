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На Одещині з’явиться новий ландшафтний регіональний парк

На Одещині з’явиться новий ландшафтний регіональний парк

На базі придунайських озер Ялпуг і Кугурлуй може з’явитися новий ландшафтний регіональний парк.

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Про це повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Алан Джіоєв.

Наразі він готується подати відповідний проект на розгляд Одеської обласної ради.

Ідея повністю відповідає концепції Європейського Союзу для Дунайського регіону та державній політиці України у галузі охорони навколишнього середовища. Спеціальна адміністрація допоможе зберегти цінні з точки зору екології території. Наразі тривають попередні консультації та наукові вишукування, — повідомив Алан Джіоєв.

Зазначимо, Ялпуг є найбільшим природним озером України, а озеро Кугурлуй входить до міжнародного списку Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя.

Нагадаємо, уровень рівень води в озері Ялпуг поступово зменшується.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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