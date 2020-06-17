Уровень воды в самом большом озере Украины близок к критическому

У журналиста Одесской жизни недавно была возможность побывать и лично увидеть масштабы бедствия, которые терпит Бессарабия. Это выжженные засухой озимые, полностью пересохшие реки, критический уровень воды в самом большом озере Украины – Ялпуг и угроза сокращения подачи питьевой воды населению и предприятиям, которые осуществляют полив своих полей.

– Сейчас уровень воды в озере составляет 1.90-1.95, при норме в 2,8 м – рассказал мэр Болграда Сергей Димитриев, – если и дальше будет стоять такая погода, то из-за высокого уровня испарения, уровень очень быстро подойдет к мертвому остатку.

Причин такой ситуации две. Первая – небывалая засуха и падение уровня Дуная из которого подпитывается Ялпуг. Вторая – аварийное состояние гидротехнических сооружений, которые не ремонтировались десятки лет. В частности из-за плачевного состояния шлюза Репида только в месяц из озера уходит 3 млн. кубометров воды, это при том, что на нужды города требуется чуть больше миллиона кубометров.

Сергей Димитриев рассказал, что существует проектно-сметная документация на ремонт Репиды на 25 млн. гривен, из которых уже освоено порядка 3 миллионов на первоочередные работы. Однако, постоянного финансирования этих работ, увы, нет.

Фото: Юлия Сущенко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.