Новости Одессы и Одесской области

Уровень воды в самом большом озере Украины близок к критическому

Уровень воды в самом большом озере Украины близок к критическому

Юг Одесской области продолжает терпеть бедствие вызванное засухой, которая длится с прошлого года.

У журналиста Одесской жизни недавно была возможность побывать и лично увидеть масштабы бедствия, которые терпит Бессарабия. Это выжженные засухой озимые, полностью пересохшие реки, критический уровень воды в самом большом озере Украины – Ялпуг и угроза сокращения подачи питьевой воды населению и предприятиям, которые осуществляют полив своих полей.

Сергей Димитриев

– Сейчас уровень воды в озере составляет 1.90-1.95, при норме в  2,8 м  –  рассказал мэр Болграда Сергей Димитриев, – если и дальше будет стоять такая погода, то из-за высокого уровня испарения, уровень очень быстро подойдет к мертвому остатку.

Причин такой ситуации две. Первая – небывалая засуха и падение уровня Дуная из которого подпитывается Ялпуг. Вторая – аварийное состояние гидротехнических сооружений, которые не ремонтировались десятки лет. В частности из-за плачевного состояния шлюза Репида только в месяц из озера уходит 3 млн. кубометров воды, это при том, что на нужды города требуется чуть больше миллиона кубометров.

Сергей Димитриев рассказал, что существует проектно-сметная документация на ремонт Репиды на 25 млн. гривен, из которых уже освоено порядка 3 миллионов на первоочередные работы. Однако, постоянного финансирования этих работ, увы, нет.

Озеро Ялпуг Озеро Ялпуг Озеро Ялпуг

Фото: Юлия Сущенко

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