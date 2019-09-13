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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині вперше використали нову технологію будівництва доріг

На Одещині вперше використали нову технологію будівництва доріг

Нову полімерну технологію опановують на невеликій ділянці автомобільної дороги М15 “Одеса – Рені”.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області у Facebook.

На автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені, км 48 (Контрольно-пропускний пункт «Маяки») внаслідок підвищеного навантаження, інтенсивного руху та постійного гальмування автотранспорту, утворилася колійність на проїжджій частині.

Служба автомобільних доріг в Одеській області прийняла рішення застосувати бітум підвищеної модифікації при влаштуванні асфальтобетонного покриття.

Модифікація бітумів – це направлене поліпшення їх властивостей шляхом поєднання з полімерними добавками. Введення відповідного полімерного модифікатора додає в’яжучому і всьому покрівельному матеріалу велику тепло- і морозостійкість, еластичність, підвищену опірність багатотонним навантаженням, підвищує довговічність.

У світі при дорожньому будівництві дедалі активніше використовують модифіковані бітуми. За статистикою, близько 20% автомобільних доріг у США зроблені з бітуму із додаванням полімерів.

В Одеській області застосували бітум підвищенної модифікації вперше.

Фото: Авто 24

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