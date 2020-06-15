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На Одещині внаслідок вибуху гранати постраждало п’ятеро людей

На Одещині внаслідок вибуху гранати постраждало п’ятеро людей

Чоловіки знайшли декілька гранат у місцевому кар’єрі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне віком від 23-ох до 29-ти років принесли додому до одного з них кілька знайдених у місцевому кар’єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух.

Чоловіки та дві жінки, 1994 та 1949 року народження, які в той час були поряд з ними на подвір’ї, отримали осколкові поранення кінцівок. Їм надається медична допомога.

На місці працювала слідчо-оперативна група Усатівського відділення поліції та вибухотехніки. Поліцейські вилучили ще дві гранати. Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба

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