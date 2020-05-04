На Одещині внаслідок пожежі ледь не загинув 33-річний чоловік

Вчора, 3 травня, о 18:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в житловому будинку у смт Саврань по вул. Чкалова.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна у житловому будинку.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували сина господарки будинку 1987 р.н. О
18:28 пожежа локалізована та о 18:38 – ліквідована на площі 20 м2. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучалась 1 одиниць пожежної техніки та 3 чоловік особового складу.
Фото ілюстративне: Новоград.City