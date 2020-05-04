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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині внаслідок пожежі ледь не загинув 33-річний чоловік

На Одещині внаслідок пожежі ледь не загинув 33-річний чоловік

Вчора, 3 травня, о 18:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння в житловому будинку у смт Саврань по вул. Чкалова.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння домашнього майна у житловому будинку.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували  сина господарки  будинку 1987 р.н. О

18:28 пожежа локалізована та о 18:38 – ліквідована на площі 20 м2. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі  встановлюється.

Від ДСНС залучалась 1 одиниць пожежної техніки та 3 чоловік особового складу.

Фото ілюстративне: Новоград.City

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