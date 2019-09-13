На Одещині викрили шахрая, який вимагав 50 тис доларів у травматолога

Шахрай з квітня вимагав 50 тисяч доларів від лікаря-травматолога Одеської міської лікарні.

На Одещині СБУ викрила шахрая, який представлявся співробітником спецслужби.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області у Facebook.

Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого мешканця, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби.

Встановлено, що шахрай з квітня 2019 року вимагав 50 тисяч доларів від лікаря-травматолога Одеської міської лікарні. Для цього він використовував підроблене посвідчення СБУ, муляж вогнепальної зброї та демонстрував підроблені документи, які нібито підтверджують отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами.

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником трьох тисяч доларів і затримали у передмісті Одеси під час одержання чергового траншу у розмірі 500 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину та затримано до рішення суду.

Триває досудове слідство.

Фото: Управління Служби безпеки України в Одеській області