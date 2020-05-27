На Одещині викрили міжнародний канал контрабанди цигарок

Проводячи системну роботу з недопущення порушень міжнародного та національного законодавства у сфері обігу тютюнових виробів оперативні підрозділи Держприкордонслужби спільно зі слідчими Головного слідчого управління ДФС викрили спробу організації масштабного міжнародного каналу переміщення сигарет в Одеській області.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Реалізація здобутих оперативниками матеріалів здійснювалась в рамках кримінального провадження міжвідомчою групою з представників ДПСУ, ДФС, СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. Вказана незаконна діяльність зупинена.

Ділки намагалися налагодити незаконні поставки курива до країн ЄС транзитом через територію України та Молдови.

В рамках кримінального провадження були проведені обшуки на території Чорноморського рибного порту та вилучено більше 3455 ящиків цигарок, а це 1 727 500 пачок.

Вартість товару сягає 69 мільйонів гривень.

До цього в рамках програми з контролю за контейнерними перевезеннями оперативники встановили, що морським шляхом транзитом через нашу державу до сусідньої Молдови планується велика поставка вантажу тютюнових виробів. Їх транспортували з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Аналіз проведений Департаментом оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Держприкордонслужби вказував на порушення українського, молдовського та міжнародного законодавства і виключав легальну реалізацію цих сигарет. За оперативною інформацією також було встановлено, що фірма-отримувач планувала їх контрабандне переміщення до країн Євросоюзу для незаконної оборудки.

Робота над викриттям масштабних каналів контрабанди триває

Фото: ДПСУ

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