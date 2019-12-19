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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині викрили цех, де підробляли “брендовий” алкоголь (фото)

На Одещині викрили цех, де підробляли “брендовий” алкоголь (фото)

З незаконного обігу вилучено більше двох тисяч літрів готової продукції.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Також правоохоронці вилучили п’ять тисяч етикеток для коньяку, понад три тисячі кришок, сімсот порожніх скляних пляшок та обладнання для незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Крім горілчаних напоїв, в ході обшуків було вилучено  понад дві з половиною тисячі пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору.

Діяльність підпільного цеху припинили оперативники поліції спільно з працівниками Державної фіскальної служби та під процесуальним керівництвом прокуратури регіону.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Фото: ГУНП

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