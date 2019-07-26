На Одещині виявили партію контрафактних цигарок на понад пів мільйона гривень

Попередня сума оцінки товару склала понад 504 тисячі гривень.

На Одещині спільна міжвідомча група виявила партію контрафактних цигарок на понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Оперативні співробітники Південного регіонального управління, спільно з представниками ГУ ДФС України в Одеській області, під процесуальним керівництвом Котовської місцевої прокуратури, провели санкціоновані обшуки в Ананьїві та Подільську.

В результаті обшуків виявили партію контрафактних цигарок. Обшуки здійснювалися у складському приміщенні та в павільйоні одного з місцевих ринків, а також у приватному помешканні.

В результаті операції правоохоронці виявили понад 18 тисяч пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного збору.

Тютюнові вироби вилучено. Попередня сума оцінки товару склала понад 504 тисячі гривень. Тривають подальші процесуальні заходи.

Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України