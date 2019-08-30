На Одещині в заповідній зоні місцеві жителі вирубали дерева

Чоловіки заготовляли дрова для продажу.

Про це у Facebook повідомив Ivan Rusev.

Так, групою інспекторів Служби держохорони нацпарку зупинені порушники режиму охорони території НПП “Тузловські лимани” в зоні регульованої рекреації.

Чоловіки при собі мали дві бензопили. Як виявилось, дрова вони заготовляли для продажу. При цьому, інспектори встановили, що один з порушників періодично браконьєрив в акваторії нацпарку.

ЛЕСОРУБЫ В НАЦПАРКЕТолько что, группой инспекторов Службы госохраны нацпарка, остановлены нарушители режима охраны… Gepostet von Ivan Rusev am Freitag, 30. August 2019

Фото: Facebook