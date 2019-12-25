fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На Одещині у стіні школи знайшли артснаряд часів Другої світової війни (відео)

На Одещині у стіні школи знайшли артснаряд часів Другої світової війни (відео)

Предмет помітили під час емонтажу старої школи у місті Балта.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

23 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що  у  місті Балта по вул. Уварова,  під час проведення демонтажних робіт будівлі колишньої школи,  робітники помітили в стіні металевий предмет, який схожий на вибухонебезпечний.

Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено до служби порятунку «101 та вжиті усі необхідні заходи безпеки.

По прибуттю на місце виклику піротехніки групи піротехнічних робіт 3 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України с. Жеребкове вибухонебезпечний предмет, артснаряд калібру 152 мм. часів Другої світової війни,  вилучили  та знищили   у спеціально визначеному місці.

До проведення піротехнічних робіт було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

Відео: Балта.ТВ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить