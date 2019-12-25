На Одещині у стіні школи знайшли артснаряд часів Другої світової війни (відео)

Предмет помітили під час емонтажу старої школи у місті Балта.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

23 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Балта по вул. Уварова, під час проведення демонтажних робіт будівлі колишньої школи, робітники помітили в стіні металевий предмет, який схожий на вибухонебезпечний.

Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено до служби порятунку «101 та вжиті усі необхідні заходи безпеки.

По прибуттю на місце виклику піротехніки групи піротехнічних робіт 3 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України с. Жеребкове вибухонебезпечний предмет, артснаряд калібру 152 мм. часів Другої світової війни, вилучили та знищили у спеціально визначеному місці.

До проведення піротехнічних робіт було залучено 2 одиниці спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу.

Фото: ДСНС

Відео: Балта.ТВ

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